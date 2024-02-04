Андрей Фёдоров: у Узбекистана больше шансов отобраться на ЧМ-2026 — всегда были в шаге

Бывший футболист сборной Узбекистана Андрей Фёдоров оценил шансы узбекистанской национальной команды квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года.

«Следующий чемпионат мира будет первым с большим числом команд. Значит, что и от Азии будут дополнительные места. У Узбекистана очень хорошие шансы отобраться на ЧМ-2026, ведь всегда оказывались где-то в шаге: то стыковые игры, то занимали четвёртое место, когда выходят три команды. А сейчас возможностей больше. Для Узбекистана это будет событие. Даже не знаю, как страна будет отмечать. Но давайте пока не загадывать», — сказал Фёдоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в финальной стадии чемпионата мира 2026 года сыграют 48 сборных. От Азии в турнире примут участие восемь национальных команд.