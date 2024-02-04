Агаларов: Узбекистан дошёл бы до финала Кубка Азии, будь у них чуть больше везения

Бывший узбекистанский футболист Руслан Агаларов высказался о выступлении национальной команды в Кубке Азии. Вчера, 3 февраля, сборная Узбекистана уступила Катару в 1/4 финала турнира. Сборная Катара оказалась точнее в серии пенальти — 3:2. Основное и дополнительное время игры завершилось со счётом 1:1.

«Не знаю, можно ли назвать выступление сборной Узбекистана успешным, раз на Кубках Азии уже был и полуфинал. Есть осадок, что могли пройти и дальше, но проиграли по пенальти. Но в целом команда мне понравилась. Было бы немного больше везения, а в спорте оно нужно, особенно в футболе, Узбекистан мог и до финала дойти», — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.