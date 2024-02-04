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Игрок «Крыльев Советов» Ежов: попадём в тройку РПЛ — вся Самара будет стоять на ушах

Игрок «Крыльев Советов» Ежов: попадём в тройку РПЛ — вся Самара будет стоять на ушах
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Нападающий «Крыльев Советов» Роман Ежов рассказал, какие итоги сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги сделают его счастливым.

«Чтобы я прям счастлив был… В тройку попадём, будет просто потрясающе! Думаю, что вся Самара будет на ушах стоять. Это будет хороший праздник. И для нас само собой. У нас в команде только Жека Фролов, может, что-то выиграл (смеётся). Мало кто-то что-то выигрывал. Для нас попадание в тройку будет очень приятным, я считаю», — сказал Ежов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 29 очков за 18 матчей. Лидирует «Краснодар», у которого 38 очков.

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