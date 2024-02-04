Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мурад Мусаев: я готов рассматривать предложения из России

Мурад Мусаев: я готов рассматривать предложения из России
Комментарии

Российский тренер Мурад Мусаев высказался о вариантах дальнейшего продолжения карьеры. Ранее специалист покинул азербайджанский «Сабах».

«Конечно, я готов рассматривать предложения из России. «Динамо» Махачкала? Гаджи Муслимович (Гаджиев. — Прим. «Чемпионата») уже ответил на ваш вопрос», – приводит слова Мусаева «РБ Спорт».

Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев говорил, что «был бы не против видеть Мусаева на посту главного тренера «Динамо», но ему сейчас нужна микропауза, чтобы восстановиться». Гаджиев рассказал, что он разговаривал с Мусаевым, но чтобы поддержать его после ухода из азербайджанского клуба.

Напомним, 40-летний Мурад Мусаев возглавлял «Сабах» с октября 2021 года.

Материалы по теме
Гаджиев: я не против видеть Мусаева главным тренером махачкалинского «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android