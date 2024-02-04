Мурад Мусаев: я готов рассматривать предложения из России

Российский тренер Мурад Мусаев высказался о вариантах дальнейшего продолжения карьеры. Ранее специалист покинул азербайджанский «Сабах».

«Конечно, я готов рассматривать предложения из России. «Динамо» Махачкала? Гаджи Муслимович (Гаджиев. — Прим. «Чемпионата») уже ответил на ваш вопрос», – приводит слова Мусаева «РБ Спорт».

Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев говорил, что «был бы не против видеть Мусаева на посту главного тренера «Динамо», но ему сейчас нужна микропауза, чтобы восстановиться». Гаджиев рассказал, что он разговаривал с Мусаевым, но чтобы поддержать его после ухода из азербайджанского клуба.

Напомним, 40-летний Мурад Мусаев возглавлял «Сабах» с октября 2021 года.