«Идиотов всё больше». Агент Помазуна — о слухах про переход Ильи в «Спартак»

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря московского ЦСКА Ильи Помазуна, в данный момент выступающего за «Урал» на правах аренды, прокомментировал слухи о возможном переходе своего клиента в московский «Спартак».

«Помазун находится в «Урале», тренируется с командой, у него действующий контракт. Этот телеграм-канал сообщил, что я не в курсе ситуации. Наверное, он больше меня знает, дела его ведёт. Таких идиотов всё больше и больше развелось. Не собираюсь комментировать слухи», — приводит слова Сафонова «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что переговоры между «Спартаком» и ЦСКА по трансферу Помазуна находятся на довольно продвинутой стадии. Отмечалось, что сделка, возможно, уже будет оформлена в ближайшее время, сам переход должен состояться летом, когда закончится аренда голкипера в «Урале».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Илья Помазун провёл 18 матчей. Также на счету голкипера четыре игры в Фонбет Кубке России.