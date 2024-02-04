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Хойлунд стал самым молодым игроком «МЮ», забившим в четырёх матчах АПЛ подряд

Хойлунд стал самым молодым игроком «МЮ», забившим в четырёх матчах АПЛ подряд
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд отметился забитым мячом в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом». Встреча проходит в эти минуты, «Манчестер Юнайтед» выигрывает со счётом 2:0. Тем самым Хойлунд стал самым молодым игроком манкунианцев, забившим в четырёх матчах чемпионата подряд, сообщает Opta Sports.

Англия - Премьер-лига . 23-й тур
04 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Хойлунд – 23'     2:0 Гарначо – 49'     3:0 Гарначо – 84'    

Хойлунду покорилось это достижение в свой день рождения, ему исполнился 21 год. Ранее нападающий забивал в 19-м туре с «Астон Виллой» (3:2), в 21-м туре с «Тоттенхэмом» (2:2), где отдал ещё голевую передачу, и в игре 22-го тура в «Вулверхэмптоном» (4:3), где также отметился ассистом. 20-й тур АПЛ Расмус пропускал из-за болезни.

В нынешнем сезоне 21-летний форвард сыграл за «Манчестер Юнайтед» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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