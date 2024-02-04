«Он злится, когда не забивает, поэтому мы его и выбрали». Тен Хаг — о Расмусе Хойлунде

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отметил прогресс 21-летнего нападающего «красных дьяволов» Расмуса Хойлунда.

«Можно заметить, как Хойлунд становится лучше. Мы ему доверяем.

Он злится снова и снова, когда не забивает, но именно поэтому мы его и выбрали. Он обладает спокойствием и стойкостью, способен проявлять себя в стрессовых ситуациях. Не было ни одного момента, когда он хотел бы сдаться», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в нынешнем сезоне Хойлунд принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.