Саша Боэ: «Бавария» — мечта, машина для завоевания трофеев

Правый защитник «Баварии» Саша Боэ поделился эмоциями от перехода в мюнхенский клуб в минувшее зимнее трансферное окно. Французский футболист перешёл в «Баварию» из «Галатасарая» в воскресенье, 28 января, за € 30 млн.

«Бавария» — это один из величайших клубов в мире. Это очень, очень большой клуб, машина для завоевания трофеев. То, что происходит со мной – безумие. «Бавария» не делает предложение дважды. Для меня это мечта», – приводит слова Боэ Telefoot.

В нынешнем сезоне Боэ провёл за турецкий клуб 31 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с «Баварией» действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 22 млн.