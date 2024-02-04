«Интер» — «Ювентус»: «нерадзурри» вышли вперёд в концовке первого тайма

В эти минуты проходит центральный матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Интер» и «Ювентус». Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Фабио Мареской. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 37-й минуте «Интеру» удалось открыть счёт в матче. Мяч в свои ворота срезал защитник «Ювентуса» Федерико Гатти — 1:0 в пользу миланцев.

В последний раз в очном игре сегодняшние соперники встречались 26 ноября 2023 года, в матче 13-го тура чемпионата Италии. Тогда команды разошлись миром — 1:1.

«Интер» занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 54 очка после 21 матча. «Ювентус» находится на второй строчке, заработав 53 очка после 22 игр.