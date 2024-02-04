«Ничего личного». Президент «Наполи» — об исключении Зелиньского из заявки клуба на ЛЧ

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал информацию о том, что полузащитник неаполитанского клуба Пётр Зелиньски исключён из заявки команды на плей-офф Лиги чемпионов на фоне слухов об уходе игрока в миланский «Интер».

«Не имеем ничего против этого замечательного человека и игрока топового уровня, но он принял решение покинуть клуб. Нам нужно провести планирование и определить, кого включать в заявку окончательно», — приводит слова Де Лаурентиса журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что футболист сборной Польши отклонил предложение «Наполи» о продлении контракта. Отмечалось, что неаполитанцы предложили Зелиньскому зарплату в размере € 5 млн («Интер», в свою очередь, готов платить хавбеку только € 4,5 млн за сезон).

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» встретится с «Барселоной».