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«Я вернусь и всё исправлю». Защитник «Челси» Фофана — фанату после 1:4 от «Ливерпуля»

«Я вернусь и всё исправлю». Защитник «Челси» Фофана — фанату после 1:4 от «Ливерпуля»
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Центральный защитник «Челси» Уэсли Фофана в одной из социальных сетей ответил на комментарий огорчённого фаната лондонцев после поражения от «Ливерпуля» в матче 22-го тура АПЛ (1:4).

«Я скоро вернусь и всё исправлю, не переживай. Я делаю в зале всё возможное чтобы вернуться сильнее и лучше. Это длительный процесс, но лучшая версия Уэсли Фофана скоро будет доступна!» — написал Фофана в социальной сети.

Фофана перешёл в «Челси» из «Лестера» летом 2022 года за € 80,4 млн. В этом сезоне игрок обороны не появлялся на поле в футболке синих из-за серьёзной травмы.

В своём дебютном сезоне защитник провёл за «аристократов» 20 неполных матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 32 млн. Ранее Фофана попал в рейтинг самых подешевевших футболистов мира.

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