Де Росси сравнил Дибалу с Франческо Тотти

Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси сравнил легенду римского клуба Франческо Тотти с форвардом команды Пауло Дибалой.

«Дибала как Тотти — на поле он делает всё, что хочет. Есть талантливые игроки, которым просто нужно дать немного свободы. Я играл с Франческо на протяжении 20 лет, никто не говорил ему, что и как делать, нам просто нужно было расслабиться, когда у него был мяч. Дибала в этом плане очень похож на Тотти», — приводит слова Де Росси журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Дибала выступает за «Рому» с 2022 года. В нынешнем сезоне форвард провёл за римлян 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.