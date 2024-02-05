Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Де Росси сравнил Дибалу с Франческо Тотти

Де Росси сравнил Дибалу с Франческо Тотти
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси сравнил легенду римского клуба Франческо Тотти с форвардом команды Пауло Дибалой.

«Дибала как Тотти — на поле он делает всё, что хочет. Есть талантливые игроки, которым просто нужно дать немного свободы. Я играл с Франческо на протяжении 20 лет, никто не говорил ему, что и как делать, нам просто нужно было расслабиться, когда у него был мяч. Дибала в этом плане очень похож на Тотти», — приводит слова Де Росси журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Дибала выступает за «Рому» с 2022 года. В нынешнем сезоне форвард провёл за римлян 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Материалы по теме
Фото
Андреа Белотти стал игроком «Фиорентины»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android