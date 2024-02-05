Стал известен стадион, на котором будет сыгран финал чемпионата мира 2026

Финальный матч чемпионата мира 2026 года пройдёт на арене «Метлайф‑стэдиум» в Нью‑Йорке, штат Нью‑Джерси, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Финальный матч пройдёт 19 июля. А сам стадион вмещает 82,5 тыс. болельщиков. Кроме того, матч за бронзовые медали будет сыгран в Майами на стадионе «Хард Рок Стэдиум», который вмещает 64 767 зрителей.

ЧМ-2026 пройдёт в 16 городах США, Канады и Мексики. Матчи турнира примут Мехико, Гвадалахара, Монтеррей (все — Мексика), Торонто, Ванкувер (оба — Канада), Нью‑Йорк, Филадельфия, Бостон, Атланта, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос‑Анджелес, Сан‑Франциско, Канзас‑Сити, Сиэтл (все — США). Также этот мундиаль станет первым, в котором примут участие 48 команд. Всего будет сыграно 104 матча.