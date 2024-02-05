Чернокожий специалист, возглавляющий клуб МЛС: ненормально, что цветных тренеров так мало

Главный тренер американского «Коламбуса» Уилфрид Нанси заявил, что цветных специалистов в футболе очень мало.

«Теперь, когда я живу в США, мне легче говорить о цвете моей кожи. Я первый чернокожий тренер, выигравший титул МЛС. Здесь это вызвало ажиотаж. Все этим гордятся. В США это очень важно.

Они хотят изменить ситуацию. В последние годы были приняты законы, в том числе «правило Руни» (клубы МЛС при поисках главного тренера должны в обязательном порядке пригласить на собеседование хотя бы одного представителя расовых меньшинств – Прим. «Чемпионата»).

Но этого по-прежнему недостаточно. В течение многих лет я говорил об этом с Тьерри Анри. Я горжусь тем, что я первый чернокожий, который выиграл МЛС, но в то же время мне грустно. Сейчас 2024 год, и эта тема больше не должна быть на слуху. Навыки не имеют ничего общего с цветом кожи. Ненормально, что цветных тренеров так мало. Это вызывает дискомфорт. Проблема существует», – приводит слова Нанси L’Équipe.