Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Симеоне прокомментировал ничью в матче между «Атлетико» и «Реалом»

Симеоне прокомментировал ничью в матче между «Атлетико» и «Реалом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничейный исход матча 23-го тура испанской Примеры с «Реалом» (1:1).

«Слабый матч для обеих команд. «Реал» был лучше нас, однако матч не получился ярким. Команды играли размеренно, осторожно, никто не хотел допускать ошибок. Второй тайм был похожим. Забитый гол позволил нам сыграть вничью, что поможет продолжить борьбу в чемпионате.

«Атлетико» до самого конца матча хотел получить один балл. Команда продолжала искать возможность забить гол и в результате добилась заслуженной ничьей», — приводит слова Симеоне AS.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, завершился матч 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридские «Реал» и «Атлетико». «Сливочные» сыграл вничью с подопечными Диего Симеоне со счётом 1:1.

После результата данного матча «Реал» набрал 58 очков и занимает первое место в таблице. «Атлетико» же после аналогичного количества матчей в Ла Лиге заработал 48 очков и расположился на четвёртой строчке.

Испания - Примера . 23-й тур
04 февраля 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 1
Атлетико М
Мадрид
1:0 Диас – 20'     1:1 М. Льоренте – 90+3'    
Материалы по теме
Абсолютно нелогичное дерби «Реала» и «Атлетико»
Абсолютно нелогичное дерби «Реала» и «Атлетико»

Фанаты «Атлетико» продолжают оскорблять игрока «Реала» Винисиуса:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android