Симеоне прокомментировал ничью в матче между «Атлетико» и «Реалом»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничейный исход матча 23-го тура испанской Примеры с «Реалом» (1:1).

«Слабый матч для обеих команд. «Реал» был лучше нас, однако матч не получился ярким. Команды играли размеренно, осторожно, никто не хотел допускать ошибок. Второй тайм был похожим. Забитый гол позволил нам сыграть вничью, что поможет продолжить борьбу в чемпионате.

«Атлетико» до самого конца матча хотел получить один балл. Команда продолжала искать возможность забить гол и в результате добилась заслуженной ничьей», — приводит слова Симеоне AS.

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Напомним, завершился матч 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридские «Реал» и «Атлетико». «Сливочные» сыграл вничью с подопечными Диего Симеоне со счётом 1:1.

После результата данного матча «Реал» набрал 58 очков и занимает первое место в таблице. «Атлетико» же после аналогичного количества матчей в Ла Лиге заработал 48 очков и расположился на четвёртой строчке.

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