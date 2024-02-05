Полузащитник «Реала» Диас назвал несправедливым результат матча с «Атлетико»

Полузащитник «Реала» Браим Диас высказался об упущенной победе команды в матче 23-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (1:1). «Королевский клуб» упустил победу на 93-й минуте.

«Мы провели полноценный матч и заслуживали победы, и результат был немного несправедливым. Это правда, что у них очень хорошие игроки, и они могут забить тебе гол… но мы провели хороший матч. При такой игре обязательно произойдут великие дела. Мы раздражены, но знаем, что по-прежнему на вершине. Мы играли на очень хорошем уровне и заслужили победу. Жаль, что на последней минуте мы сыграли вничью», — приводит слова Диаса Marca.

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«Реал» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 58 очков.

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