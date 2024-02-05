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Михаил Игнатов поделился впечатлениями от матча по CS2 между «Спартаком» и блогерами

Михаил Игнатов поделился впечатлениями от матча по CS2 между «Спартаком» и блогерами
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Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов рассказал о матче по компьютерной игре Counter-Strike 2 между игроками красно-белых и блогерами, который состоялся вчера, 4 февраля, в Абу-Даби. В данном мероприятии также приняли участие Александр Соболев, Георгий Джикия, Александр Селихов и Руслан Литвинов.

«Мне понравилось мероприятие. Чуть-чуть подвело интернет-соединение. Но ничего страшного. Главное, что хорошо провели время, в хорошей компании. Подвигались, так скажем. У нас все хорошо играли, но это так — больше посмеяться. Были серьёзные проблемы с интернетом. Здесь не было задачи выиграть.

Если выбирать, что лучше: 90 минут на футбольном поле или 90 минут за Counter Strike, то выберу 90 минут на футбольном поле», — сказал Игнатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, красно-белые ушли на зимний перерыв на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда Гильермо Абаскаля набрала 30 очков за 18 матчей. У лидера РПЛ «Краснодара» 38 очков.

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