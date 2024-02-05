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Игрок «Ростова» Мохеби попал в символическую сборную 1/4 финала Кубка Азии

Игрок «Ростова» Мохеби попал в символическую сборную 1/4 финала Кубка Азии
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Хавбек «Ростова» и сборной Ирана Мохаммад Мохеби попал в символическую сборную 1/4 финала Кубка Азии. Также в число 11 лучших попал экс-нападающий ростовчан Сердар Азмун.

Фото: Соцсети Кубка Азии

Напомним, 25-летний игрок стал автором одного из забитых мячей в матче 1/4 финала Кубка Азии со сборной Японии. Отметим, что автором голевой передачи стал Азмун. Иран одержал победу со счётом 2:1 и вышел в полуфинал турнира, где сыграет с Катаром.

Мохеби выступает за «Ростов» с июля 2023 года. В нынешнем сезоне иранец принял участие в 22 встречах российского клуба во всех турнирах, в которых он отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Полуфинальный матч Кубка Азии между Ираном и Катаром состоится 7 февраля. Начало встречи запланировано на 18:00 мск.

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