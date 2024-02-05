Клопп — о борьбе за титул: мы ждём, что «Манчестер Сити» выиграет все свои матчи

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о гонке за чемпионский титул в нынешнем сезоне. Напомним, мерсисайдцы накануне проиграли «Арсеналу» (1:3) в матче 23-го тура АПЛ, но остались на первом месте (51 очко) в таблице. «Ман Сити» занимает третью строчку (46 очков), но у «горожан» ещё две игры в запасе.

«Послушайте, если вам нужен специалист по чемпионствам в Англии, то, вероятно, спрашивать вам нужно не меня, потому чаще мы заканчивали сезон на втором месте. Я не беспокоюсь о двух матчах в запасе у «Сити». Мы всегда ждём, что они выиграют все свои игры. Нам даже не нужно следить за тем, как они играют, — при 0:1 не в пользу «Сити» матчи всегда заканчиваются 3:1. Для нас ничего не изменилось. Мы хотели выиграть у «Арсенала», но все 90 минут игрового времени были недостаточно хороши для того, чтобы добиться такого результата», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

В следующем матче АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Бёрнли». Игра состоится 10 февраля.