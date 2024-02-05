Клаудиньо может перейти в «Коринтианс» летом, «Зенит» не отпустит его по ходу сезона

Футболист «Зенита» Клаудиньо был предложен бразильскому «Коринтиансу» через представителей. Игрок рассматривает вариант возвращения в Бразилию в ближайшем будущем, информирует Somos Fanaticos.

Согласно сведениям источника, даже при наличии согласия двух сторон Клаудиньо сможет перейти в «Коринтианс» только летом. «Зенит» не отпустит бразильца по ходу сезона, так как он играет важную роль в команде, которая ведёт борьбу за чемпионство.

Ранее сообщалось, что бразильский клуб уже начал переговоры с сине-бело-голубыми о переходе Клаудиньо, а также наладил контакт с агентом футболиста.

27-летний Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги он провёл 18 матчей, в которых забил три мяча и оформил четыре голевые передачи. Также на счету полузащитника шесть игр и один гол в Фонбет Кубке России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 18 млн.