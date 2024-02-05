Коваленко — о Гурцкая: на эмоциях я повёл себя неправильно, прошу прощения

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко вспомнил историю с агентом Тимуром Гурцкая, который летом сообщил, что хавбек близок к переходу в «Крылья Советов» на правах аренды.

«Когда Тимур Гурцкая записал кружок в телеграме, что я перейду в «Крылья», мы ехали на матч. Меня это взбесило: еду в автобусе, настраиваюсь на матч в наушниках, а тут все начинают писать и звонить. Что отвечал? Да почти никому не отвечал, потому что ничего не слышал об уходе. Написал агенту, он сказал успокоиться. У меня не получилось. И так расстроился, так ещё и весь матч провёл на скамейке. Вышел в микст-зону – и выдал эту шляпу (о том, что Гурцкая клоун. — Прим. «Чемпионата»). Почему клоун? Ха-ха, не знаю. Первое, что пришло в голову. Если честно, я не сильно слежу за медиа, читаю только новостную ленту ВК. После этой ситуации поузнавал, кто такой Гурцкая, понял, что уважаемый дядька. На эмоциях я повёл себя неправильно – прошу прощения», — сказал Коваленко.

Напомним, 20-летний Коваленко присоединился к «Зениту» прошлым летом. Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского хавбека в € 2,5 млн. В нынешнем сезоне Александр провёл 11 матчей за команду Сергея Семака с учётом всех соревнований и записал на свой счёт одну результативную передачу. «Зенит» завершил первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона на втором месте, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. В следующем матче внутреннего первенства сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком» на домашней арене. Игра состоится в начале марта.