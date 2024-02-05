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Суд утвердил решение взыскать 356 тыс. рублей с болельщика, который бросил банан в Вендела

Суд утвердил решение взыскать 356 тыс. рублей с болельщика, который бросил банан в Вендела
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Ульяновский областной суд утвердил решение о взыскании 356 тыс. рублей с болельщика, который бросил банан под ноги футболисту «Зенита» Венделу, информирует «73 Онлайн». Инцидент произошёл во время матча 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Волга» Ульяновск — «Зенит» (0:3).

Напомним, изначально КДК РФС оштрафовал за данный инцидент футбольный клуб «Волга», на домашнем стадионе которого и проходила игра. Однако позже представители «Волги» обратились в суд с иском в адрес фаната, который бросил банан. Клуб требовал, чтобы болельщик возместил ущерб. Суд встал на сторону футбольного клуба и обязал болельщика выплатить 356 тыс. рублей. Фанат подал апелляцию, однако она была отклонена, и суд утвердил прежнее наказание.

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