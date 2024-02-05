Форвард «Оренбурга» Томпсон: не зацикливаюсь на забитых голах, футбол — командная игра

Чилийский новичок «Оренбурга» Хорди Томпсон рассказал о предпочитаемой игровой позиции на поле, а также о личных целях на вторую половину сезона РПЛ.

«Мне нравится играть правого вингера либо «десятку». А про слабые стороны говорить не буду, зачем же мне давать козыри своим соперникам (смеётся)?

Какие задачи ставлю перед собой? В первую очередь мне нужно сыграться с командой. Потом уже постараться попасть в состав, а следом помогать команде побеждать и решать задачу остаться в РПЛ.

Голы? Конечно, количество мячей важно для игрока моей позиции. Но я на этом не зацикливаюсь, если получится отдавать голевые передачи на партнёров, я тоже буду доволен. В конце концов, футбол — это командная игра и общий результат здесь куда важнее, чем личные показатели», — приводит слова Томпсона «Матч ТВ».

Напомним, 25 января футбольный клуб «Оренбург» на своём официальном сайте объявил об аренде Хорди Томпсона у чилийского «Коло-Коло» до конца сезона-2023/2024. Отмечалось, что арендное соглашение предусматривает право выкупа.

«Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 15 очков за 18 матчей. В 19-м туре «Оренбург» сыграет с ЦСКА.