Экс-игрок «Алании» Тедеев оценил шансы команды выйти в РПЛ

Чемпион России 1995 года в составе «Алании» Бахва Тедеев высказался о шансах владикавказской «Алании» на выход в Российскую Премьер-Лигу.

«Ребята готовятся сейчас очень серьёзно. Президент клуба сказал, что команда должна выйти с первых двух мест в РПЛ. Не слышал, чтобы он раньше такое говорил. Будем надеяться, что во второй части чемпионата будут в боевой форме и решат задачу выхода в РПЛ», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 20 сыгранных туров в Мелбет Первой лиге «Алания» набрала 32 очка и расположилась на шестом месте.

Ранее стало известно, что стадион «Спартак» во Владикавказе будет достроен к маю. По случаю открытия стадиона РФС планирует провести во Владикавказе матч звёзд «Алании» и сборной России.