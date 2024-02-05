Коваленко: лучший момент за полгода в «Зените»? 20 минут в матче с «Сочи»

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко назвал своим лучшим моментом за полгода в составе сине-бело-голубых 20 минут на поле в матче с «Сочи».

«Лучший момент за полгода? Выход на 20 минут с «Сочи». Звучит смешно, но я кайфанул, как в детстве во дворе. Одно действие получается, второе – и всё, уже больше получаешь удовольствие, а не думаешь о результате. Как должны пройти следующие полгода, чтобы в конце мая я сказал: «Это был неплохой сезон»? Понятно, что «Зенит» должен стать чемпионом. А я – сыграть хотя бы пару матчей в старте в РПЛ. Не мало ли? Я уверен: если сыграю пару матчей в старте, дальше попрёт», — сказал Коваленко.

Напомним, 20-летний Коваленко присоединился к «Зениту» прошлым летом. Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского хавбека в € 2,5 млн. В нынешнем сезоне Александр провёл 11 матчей за команду Сергея Семака с учётом всех соревнований и записал на свой счёт одну результативную передачу. «Зенит» завершил первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона на втором месте, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.