Спортдир «Барселоны» Деку: Ямал — другой игрок, он наслаждается этим

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о 16-летнем игроке каталонцев Ламине Ямале.

«Ламин проводит на поле больше минут, чем положено по его возрасту. За последний год он вырос на 10 см. У меня есть сын его возраста, я знаю, о чём говорю. Ламин — другой игрок, он наслаждается этим», — приводит слова Деку La Vanguardia.

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Ямал является воспитанником каталонцев и присоединился к основной команде «Барселоны» летом 2023 года. В нынешнем сезоне 16-летний футболист сыграл за сине-гранатовых 32 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Рыночная стоимость игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 60 млн.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры. Подопечные Хави набрали 50 очков за 23 тура. В следующем матче турнира сине-гранатовые в родных стенах сразятся с «Гранадой».