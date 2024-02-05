Саратовский «Сокол» арендовал защитника «Спартака» Толстопятова

Саратовский «Сокол» арендовал защитника московского «Спартака» Николая Толстопятова до конца сезона.

«Улажены все формальности по переходу 21-летнего защитника в наш клуб. Николай Толстопятов будет выступать на правах аренды до конца сезона. Добро пожаловать в команду!» — сообщает пресс-служба клуба.

Толстопятов является воспитанником «Спартака», но за основную команду так и не сыграл. Отдавался в аренду в «КАМАЗ» в прошлом сезоне, а в нынешнем сначала был арендован «Пари Нижний Новгород», за который сыграл восемь матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился и провёл на поле 292 минуты. А уже в зимнее трансферное окно перебрался в «Сокол».

На данный момент после 20 сыгранных матчей Мелбет Первой лиги «Сокол» располагается в зоне вылета, на 16-м месте с 20 очками.