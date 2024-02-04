Экс-тренер вратарей ЦСКА: Помазун сильнее нынешних голкиперов «Спартака»

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов заявил, что игрок армейцев, который выступает на правах аренды в «Урале», Илья Помазун сильнее нынешних голкиперов «Спартака» Александра Селихова и Александра Максименко.

«Думаю, что Помазун сильнее нынешних вратарей «Спартака» Селихова и Максименко. Прежде всего в стабильности. Как говорят, вратарь — это тот, который не допускает больших ошибок. Люди должны быть уверены, что человек не пропустит.

Всегда любой переход из ЦСКА в «Спартак» или наоборот вызывает разные разговоры, кривотолки болельщиков. Я к подобным трансферам так же отношусь. Не хотелось бы. Но хочу, чтобы Помазун, отыграв в «Урале», вернулся в ЦСКА и помог команде», — приводит слова Чанова «РБ Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что переговоры между московскими «Спартаком» и ЦСКА по трансферу голкипера Помазуна находятся на достаточно продвинутой стадии. Отмечалось, что сделка, возможно, будет оформлена уже в ближайшее время, а сам переход должен состояться летом, когда закончится аренда голкипера в «Урале».