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Сергей Семак назвал цели «Зенита» на Кубок равноправия

Сергей Семак назвал цели «Зенита» на Кубок равноправия
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал цели сине-бело-голубых на Кубок равноправия — товарищеский турнир, который проходит во время зимней паузы в сезоне-2023/2024. По его словам, этот турнир — отличная возможность наладить взаимодействие игроков и выбрать оптимальную пару центральных защитников.

«Для нас это прекрасная возможность сыграть контрольные матчи. Стадион замечательный, команды хорошие. Я надеюсь, что качество нашей игры будет улучшаться от матча к матчу.

Что касается наших целей и задач, конечно, мы всегда хотим побеждать. Мы пытаемся выбрать для нас оптимальную пару центральных защитников. Посмотрим на Нино, который первый раз проведёт полноценную первую игру у нас в команде. Также посмотрим на других новичков и дадим возможность игрокам наладить взаимодействие», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в стартовом матче Кубка равноправия «Зенит» обыграл катарский «Аль-Духаиль». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу российской команды.

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