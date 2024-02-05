Игорь Корнеев объяснил причины неубедительного старта Артура за «Зенит»

Бывший футболист московского ЦСКА Игорь Корнеев рассказал, почему, на его взгляд, нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артур показал неубедительный старт за сине-бело-голубых.

«Артур — не ярко выраженный вингер, если брать по качествам. Если Педро действительно может стать заменой Малкому на долгие годы, потому что видно, что он скоростной, умеет переключать скорости. А Артур всегда был такой фальшивой десяткой. К слову, он некоторые голы забивал головой, несмотря на свой маленький рост. Конечно, если ставить его только с фланга, он как будто теряется, немножко чувствует себя лимитированно.

Думаю, с этим и связана небольшая неубедительность, ему некомфортно. Он играл как свободный художник, но часто был именно «десяткой», откуда раздавал пасы, нестандартно действовал. Здесь же он прикреплён к флангу. Это не тот футболист, который будет разрывать на скорости», — сказал Корнеев в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, сегодня, 5 февраля, состоялся матч Кубка равноправия между «Зенитом» и катарским «Аль-Духаилем». В этой встрече сине-бело-голубые победили со счётом 2:0, а Артур забил свой дебютный гол за санкт-петербургскую команду.