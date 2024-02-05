Санкт-петербургский «Зенит» поздравил председателя совета директоров клуба Елену Илюхину с днём рождения.

«5 февраля отмечает день рождения председатель совета директоров футбольного клуба «Зенит». Дорогая Елена Анатольевна! Мы от всей души поздравляем Вас и желаем как можно дольше сохранять кураж, задор и азарт, которые вдохновляют сине-бело-голубых на победы! Будьте счастливы, пусть жизнь продолжает удивлять Вас и делать приятные сюрпризы. С днём рождения!» — сообщает пресс-служба клуба.

Посмотреть фото можно в телеграм-канале «Зенита».

Елена Анатольевна в 2018 году вошла в совет директоров «Зенита», а в 2019-м стала его председателем. В 2020 году возглавила МРО «Северо-Запад» и вошла в исполком РФС, а также стала президентом федерации футбола Санкт-Петербурга.