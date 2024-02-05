В ЦСКА сообщили, что Чалов покинул сборы команды ради переговоров по контракту

Директор по связям московского ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что нападающий команды Фёдор Чалов покинул сборы ради переговоров по контракту.
«Евгений Леннорович пригласил Чалова на обсуждение по контракту, поэтому Фёдор улетел в Москву», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее в RT заявили, что Чалов покинул Турцию и улетел в Москву.
Напомним, армейцы сделали Чалову предложение, но игрок на него не отвечает по двум причинам: он ждёт предложения из Европы и не считает зарплату € 1,5 млн в год привлекательным вариантом для себя. В ЦСКА подтвердили, что ждут ответа от Чалова, но подчеркнули, что сумма, фигурирующая в СМИ, не соответствует действительности.
Чалов является воспитанником армейского клуба. Он перешёл в основной состав зимой 2017 года. В общей сложности россиянин провёл за ЦСКА 246 матчей во всех турнирах, где отметился 84 забитыми мячами и 42 голевыми передачами.