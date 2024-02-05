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«Брентфорд» — «Манчестер Сити»: хозяева вышли вперёд благодаря голевой передаче вратаря

«Брентфорд» — «Манчестер Сити»: хозяева вышли вперёд благодаря голевой передаче вратаря
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Сегодня, 5 февраля, проходит матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Брентфорд» и «Манчестер Сити». Игра идёт на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступает Джарред Джиллетт. Матч началась в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 21-й минуте Марк Флеккен вынес мяч от своих ворот, Айван Тони отодвинул в борьбе Натана Аке, совсем неожиданно Ниль Мопе выскочил один на один с Эдерсоном и чётко пробил низом в дальний угол.

Права на видео принадлежат PREMIER LEAGUE.

Англия - Премьер-лига . 23-й тур
05 февраля 2024, понедельник. 23:00 МСК
Брентфорд
Лондон
2-й тайм
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Мопе – 21'     1:1 Фоден – 45+3'    

На данный момент «Брентфорд» после 21 сыгранного матча АПЛ располагается на 15-м месте с 22 очками. «Манчестер Сити» находится на третьей строчке с 46 очками. Лидером чемпионата является «Ливерпуль» с 51 очком.

Турнирная таблица АПЛ сезона-2023/2024
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