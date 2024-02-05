«Брентфорд» — «Манчестер Сити»: хозяева вышли вперёд благодаря голевой передаче вратаря

Сегодня, 5 февраля, проходит матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Брентфорд» и «Манчестер Сити». Игра идёт на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступает Джарред Джиллетт. Матч началась в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 21-й минуте Марк Флеккен вынес мяч от своих ворот, Айван Тони отодвинул в борьбе Натана Аке, совсем неожиданно Ниль Мопе выскочил один на один с Эдерсоном и чётко пробил низом в дальний угол.
Права на видео принадлежат PREMIER LEAGUE.
На данный момент «Брентфорд» после 21 сыгранного матча АПЛ располагается на 15-м месте с 22 очками. «Манчестер Сити» находится на третьей строчке с 46 очками. Лидером чемпионата является «Ливерпуль» с 51 очком.
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