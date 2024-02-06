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Де Росси раскритиковал Паредеса после матча с «Кальяри»

Де Росси раскритиковал Паредеса после матча с «Кальяри»
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Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси раскритиковал аргентинца Леандро Паредеса за полученную жёлтую карточку в матче 23-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (4:0).

«Послушайте, мне нравится, когда игроки пытаются защитить своих товарищей по команде, но, ведя 4:0, им нужно быть умными. Нам нужно пресечь такое поведение, потому что получать желтые карточки при счете 4:0 – это действительно глупо. Мы не можем позволить себе потерять ни одного из этих игроков», — приводит слова Де Росси Football Italia.

Напомним, Паредес получил жёлтую карточку за стычку с полузащитником «Кальяри» Наитаном Нандесом.
На данный момент «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 38 очков.

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05 февраля 2024, понедельник. 22:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
4 : 0
Кальяри
Кальяри
1:0 Пеллегрини – 2'     2:0 Дибала – 23'     3:0 Дибала – 51'     4:0 Хёйсен – 59'    

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