Тесленко — о работе с Рахимовым: он не строгий тренер, просто требовательный

Защитник «Рубина» Егор Тесленко высказался о работе с главным тренером казанской команды Рашидом Рахимовым.

«Строгий? Я бы не сказал, что он строгий тренер. Он просто требует выполнять определённые действия на тренировках. И, если ты выполняешь его требования, к тебе никаких вопросов не будет. Что касается игры, то в обороне он требует играть надёжно, а в атаке уже можно креативить. Нет какого-то определённого шаблона», — приводит слова Тесленко «Татар-информ».

Рахимов возглавил «Рубин» в апреле 2023 года. Под его руководством команда вернулась в РПЛ, выиграв Первую лигу. Контракт 58-летнего специалиста с клубом рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне «Рубин» занимает седьмое место в РПЛ с 28 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38 очков).