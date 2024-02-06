«Твенте» не будет забирать Угальде у «Спартака» в случае проблем с переводом денег из РФ

Советник правления «Твенте» Ян Стройер заявил, что нидерландский клуб не рассматривает возвращение форварда Манфреда Угальде из московского «Спартака» в случае проблем с платежами из России. Ранее Угальде перешёл в стан красно-белых, а в «Твенте» не стали исключать возможные сложности с переводом денег из России.

«Есть ли вероятность, что «Твенте» вернёт Угальде, если будут сложности с переводом денег? Нет, мы об этом не говорим. Мы осуществили трансфер, все могли о нём прочитать. Для нас сделка закрыта», — приводит слова Яна Стройтера «РБ Спорт».

Напомним, Угальде перешёл в «Спартак» из «Твенте» в минувшем январе. В нынешнем сезоне он сыграл 25 матчей во всех соревнованиях, в которых забил девять голов и сделал семь ассистов.