Согласно решению апелляционного суда Амстердама, нападающий московского «Спартака» Квинси Промес должен возместить ущерб двоюродному брату, получившему ножевое ранение. Об этом информирует Voetbal International.

По информации источника, на текущий момент ещё не установлен размер компенсации, который должен будет выплатить нападающий «Спартака». Однако адвокат Иегуди Мошкович, представляющий интересы двоюродного брата Промеса, уверяет, что будет запрошена крупная сумма денег.

Подчёркивается, что в связи с тем, что Промес отрицает все обвинения, предъявляемые к нему, представляется маловероятным, что игрок исполнит постановление суда и выплатит денежную компенсацию.

Напомним, по версии обвинения, Промес нанёс ножевое ранение своему двоюродному брату во время вечеринки, которая состоялась в 2020 году.