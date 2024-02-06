Новичок «Тоттенхэма» Бергвалль: было нелегко отказать «Барселоне»

Новоиспечённый полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Бергвалль рассказал о том, как он принял решение отказать «Барселоне», которая была в шаге от его подписания.

«Было нелегко сказать «нет» «Барселоне». Мне потребовалось время для того, чтобы сделать этот выбор, но думаю, что он правильный.

Шансы были 50 на 50, но в конечном итоге я понял, что «Тоттенхэм» будет верным шагом в моей карьере. Я почувствовал это внутренне», — приводит слова Бергвалля Football Italia.

Трудовое соглашение футболиста с английским клубом рассчитано до 2029 года. Однако подчёркивается, что Бергвалль присоединится к «Тоттенхэму» 1 июля 2024 года.

В минувшем сезоне Бергвалль принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.