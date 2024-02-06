Франко Камоцци: карьера Георгия Джикии в «Спартаке» подходит к концу

Франко Камоцци, являющийся бывшим советником президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о будущем центрального защитника красно-белых Георгия Джикия в московском клубе.

«Я не представляю Джикию в другом российском клубе, но кажется, что его карьера в «Спартаке» подходит к концу. Очень жалко. Обычно я на стороне клуба, но в данном случае я на стороне Джикии», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, ранее агент Джикии Вадим Шпинёв сообщил, что приоритетом для его клиента является продолжение карьеры в «Спартаке». Также представитель защитника красно-белых отметил, что этой зимой Джикией интересовались «Ростов» и «Локомотив».

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 мая 2024 года.