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Сутормин высказался о возможном уходе из «Зенита»

Сутормин высказался о возможном уходе из «Зенита»
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Футболист «Зенита» Алексей Сутормин ответил на вопрос о возможном уходе из стана сине-бело-голубых. Он не стал исключать варианта ухода в аренду, но в то же время подчеркнул, что окончательное решение за «Зенитом» — клуб может не отпустить его в рамках действующего контракта. Также Сутормин заявил, что всё будет делаться таким образом, чтобы все стороны остались довольны.

«В такой ситуации самое главное, чтобы все оставались в хороших человеческих отношениях. И при этом команда, клуб, тренерский штаб и я оказались довольны. Надеюсь, если что-то произойдет, то именно так оно и будет. То есть придем к общему знаменателю. Говоря прямым текстом — у меня есть контракт, и если даже сам захочу уйти в аренду, меня могут не отпустить. Но есть и человеческие отношения, и мы будем делать все, чтобы все стороны остались довольны», — приводит слова Сутормина «Матч ТВ».

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