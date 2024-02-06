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Леброн Джеймс — о Месси: беспрецедентная преданность делу, трудовая этика и талант

Леброн Джеймс — о Месси: беспрецедентная преданность делу, трудовая этика и талант
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Лидер баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался об аргентинском нападающем футбольного клуба «Интер Майами» Лионеле Месси.

«Месси — лучший игрок в истории футбола. Его появление (в МЛС. — Прим. «Чемпионата») не только возвышает лигу, но и вдохновляет новое поколение футбольных фанатов в нашей стране.

Чтобы добиться того, чего добился Месси, нужны беспрецедентная преданность делу, трудовая этика и талант, и я испытываю к нему только уважение и восхищение», — приводит слова Джеймса Barça Times со ссылкой на журналиста ESPN Дэйва Макменамина.

Напомним, за «Интер Майами» Месси принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Лионель Месси является восьмикратным обладателем престижной футбольной награды «Золотой мяч».

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