Игнатьев: Джикия посвятил долгие годы «Спартаку», но не совпали взгляды с Абаскалем

Российский специалист Борис Игнатьев высказался о ситуации с защитником «Спартака» Георгием Джикией.

«Ситуация с Джикией и «Спартаком» банальна. Такое случается, когда взгляды тренера и футболиста не совпадают — будь то игровые детали или внутрикомандные. Возможно, Георгий отстаивает свою позицию, а Абаскаль видит ситуацию иначе. Джикия посвятил долгие годы «Спартаку», играл на уровне, был капитаном клуба и сборной. У него есть непонимание того, почему он не играет. От этого и не выстраиваются соприкосновения с главным тренером.

«Зенит» и «Краснодар» уже хорошо укомплектованы. А вот другим командам — почти всем — Джикия точно пригодился бы. И они могут воспользоваться возможностью пригласить Георгия. Не играет роли то, что он долго не играл, ведь Джикия — мастер», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее агент Джикии Вадим Шпинёв заявил «Чемпионату», что если в клубе останется главный тренер Гильермо Абаскаль, то никакого нового контракта Джикии со «Спартаком» не будет. В нынешнем сезоне Георгий принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. В общей сложности 30-летний защитник провёл на поле 706 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 мая 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.