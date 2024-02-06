Хулиан Альварес поднялся на трибуну, чтобы обнять болельщика «Брентфорда»

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес после матча 23-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (3:1) залез на одну из трибун, чтобы поприветствовать юного болельщика «Брентфорда».

Форвард «горожан» заметил на трибунах мальчика в футболке сборной Аргентины, после чего подошёл к нему и приобнял молодого фаната, подарив ему свою майку. Также игрок «Ман Сити» не отказал юному болельщику в совместном фото.

Альварес выступает за «Манчестер Сити» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне форвард провёл за «горожан» 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 90 млн.