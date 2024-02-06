Морено: выбрал «Сочи», потому что почувствовал, что я действительно нужен клубу

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено рассказал о том, почему выбрал этот российский для продолжения карьеры.

«Слышал ли я ранее о «Сочи»? Да, после работы в «Монако» я изучал варианты работы в европейских командах, в том числе в «Милане». Конечно, я слышал об этой команде, об её удачном сезоне, но не имел чёткого представления об игроках. Слышал, что есть такой клуб и он выступает в РПЛ.

Почему выбрал «Сочи» при наличии других предложений? Для того, чтобы принять решение и выбрать место работы для следующего этапа в карьере, нужно чувствовать, что люди заинтересованы в тебе, что ты им нужен. Поэтому я и выбрал «Сочи», потому что почувствовал хорошую обратную связь от клуба, почувствовал, что я ему действительно нужен, и это было главным фактором при выборе», — сказал Морено в интервью «Вести Сочи».