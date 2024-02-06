Роберт Морено рассказал, что Сочи напоминает ему Испанию

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено рассказал о схожести российского города с некоторыми испанскими местами.

«Первые эмоции, когда прилетел в Сочи? Было очень темно, поэтому не удалось что-то посмотреть. Но могу сказать, что чувствую себя здесь как дома, потому что до этого я жил в Кастельдефельсе. Это недалеко от Барселоны, когда я работал в местном одноименном клубе, то тратил около 15 минут, чтобы добраться до базы. В Сочи я трачу на дорогу примерно столько же, Кастельдефельс также расположен рядом с аэропортом, с морем, поэтому Сочи напоминает мне родные места», — приводит слова Морено пресс-служба клуба.

Напомним, в пятницу, 15 декабря, официальный телеграм-канал «Сочи» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Роберта Морено. 46-летний специалист ранее самостоятельно работал со сборной Испании, выступающим в чемпионате Франции «Монако» и испанской «Гранадой». На данный момент «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков после 18 туров.