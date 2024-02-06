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Тренер «Зенита» Семак высказался об игре команды в матче с «Ноа»

Тренер «Зенита» Семак высказался об игре команды в матче с «Ноа»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче с армянским «Ноа» (0:0).

«В первом тайме мы смотрелись хорошо, были хорошие моменты, которые нужно было реализовывать. Второй тайм не очень понравился с точки зрения качества игры, движения, моментов — их мы создавали немного. Один момент был у наших ворот. Второй тайм — равная игра, в первом у нас было преимущество, на мой взгляд. В целом, нормальный товарищеский матч со многими вопросами для нас. Даём возможность ребятам играть на тех или иных позициях; смотрим, в каком состоянии они находятся. Получаем ту пищу, которая нужна во время тренировочных сборов, готовимся», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

В нынешнем году «Зенит» уже провёл несколько товарищеских встреч. С одинковым счётом 5:1 были обыграны «Динамо» из Самарканда и южнокорейский «Чонбук». С минимальным счётом сине-бело-голубые одолели «Урал». А также сыграли вничью с «Аль-Фатехом» (1:1).

Вчера, 5 февраля, подопечные Сергея Семака победили катарский «Аль-Духаиль» (2:0) в рамках Кубка равноправия.

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