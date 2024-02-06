Галлас: некоторые игроки «Челси» слишком мягкие, чтобы Моуринью работал с ними

Бывший футболист «Челси» Вильям Галлас высказался о призывах болельщиков клуба вернуть на должность главного тренера Жозе Моуринью.

«Вы должны дать ему воинов и правильных игроков, которые хотят бороться, хотят идти на жертвы и не боятся страдать. Если бы «Челси» дал ему игроков такого типа, он был бы отличным выбором.

Я не так хорошо знаю всех игроков команды, но думаю, что некоторые из них недостаточно сильны, чтобы работать с Моуринью. Для этого нужно быть сильным не только в нескольких играх, но и в течение всего сезона. С Моуринью тебе также приходится бороться за своё место на тренировках, и я думаю, что некоторые игроки «Челси» слишком мягкие для этого», — приводит слова Галласа Genting Casino.

Напомним, Моуринью находился в английском клубе дважды: с 2004 по 2007 год, а также с 2013-го по 2015-й. В общей сложности португалец дважды выиграл с «Челси» АПЛ и Кубок Лиги, а также по разу победил в Кубке Англии и Суперкубке Англии.