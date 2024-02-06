«Челси» не хочет увольнять Почеттино посреди сезона из-за возможного нарушения ФФП

Английский «Челси» не хочет увольнять главного тренера команды Маурисио Почеттино в середине сезона из-за возможного нарушения финансового фэйр-плей, сообщает Daily Mail.

По информации источника, расторжение контракта с аргентинским специалистом обойдётся «Челси» чуть более чем в € 12 млн.

Почеттино возглавил «Челси» летом 2023 года, и под его руководством команда сыграла 30 матчей во всех турнирах, где одержала победу в 15 встречах, пять раз сыграла вничью и 10 встреч проиграла.

На данный момент после 23 сыгранных матчей английской Премьер-лиги «Челси» располагается на 11-м месте с 31 очком. При этом «аристократы» прошли в финал Кубка английской лиги, где 25 февраля встретятся с «Ливерпулем». «Челси» также продолжает участвовать в Кубке Англии, где на стадии четвёртого раунда 7 февраля должен сыграть с «Астон Виллой».