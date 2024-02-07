Сычёв: реформы — во благо. Уже нельзя сказать, что Вторая лига — дно российского футбола

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв, получивший назначение на пост президента омского «Иртыша», поделился мыслями о Второй лиге.

«Видно, что реформы — во благо. Сейчас нельзя сказать, что Вторая лига — дно российского футбола, это — ступень наверх для футболистов. Которые получают опыт, играя во взрослый футбол после перехода из юношеского. Это положительно сказывается на качестве футболистов, которых получают команды Первой лиги и РПЛ. Ещё недавно отношение ко Второй лиге было негативным, потому что она никому была не нужна. Но ситуация меняется.

Как? Клубы стремятся к тому, чтобы не просто брать бюджетные деньги, но и зарабатывать. Это сложно в нынешних условиях, но лига в этом помогает», — приводит слова Сычёва «РБ Спорт».

Напомним, «Иртыш» выступает в Леон Второй лиге А. В первой части чемпионата, в подгруппе «Золото» команда набрала 23 очка по итогам 18 матчей, после чего перешла в подгруппу «Серебро».

Сычёв — уроженец Омска. За свою профессиональную карьеру он играл за такие клубы, как «Марсель», «Локомотив», «Спартак» и минское «Динамо». Ранее президентом «Иртыша» был и Евгений Сычёв, отец Дмитрия.