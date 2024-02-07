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Андрей Мостовой: думаю, «Зенит» готов к возобновлению РПЛ на 65-70%

Андрей Мостовой: думаю, «Зенит» готов к возобновлению РПЛ на 65-70%
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Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой оценил готовность санкт-петербургского клуба к возобновлению сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Думаю, сейчас мы проходим экватор подготовки — прошло полтора сбора, и я начинаю чувствовать себя всё лучше. На первом сборе было тяжелее, сейчас полегче стало. Думаю, мы готовы процентов на 65-70», — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».

В нынешнем году «Зенит» уже провёл несколько товарищеских встреч. С одинковым счётом 5:1 были обыграны «Динамо» из Самарканда и южнокорейский «Чонбук». С минимальным счётом сине-бело-голубые одолели «Урал», а также сыграли вничью с «Аль-Фатехом» (1:1). 5 февраля подопечные Сергея Семака победили катарский «Аль-Духаиль» (2:0) в рамках Кубка равноправия.

Сегодня, 6 февраля, «Зенит» сыграл вничью (0:0) с армянским «Ноа».

Напомним, «Зенит» в данный момент занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые набрали 36 очков за 18 матчей. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 38 очков после аналогичного количества игр.

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